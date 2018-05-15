Четверо жителей Татарстана незаконно зарегистрировали более 700 иностранцев

КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости. Четверо граждан РФ и Киргизии, проживающих в Казани, незаконно поставили на миграционный учёт и продлили пребывание в России 700 иностранцам, сообщает МВД по Татарстану.

"Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан расследуется уголовное дело в отношении участников организованной группы, организовавших незаконную миграцию более чем 700 иностранных граждан. По оперативной информации, три уроженца стран СНГ (граждане Российской Федерации) и гражданин Киргизии организовали незаконную постановку на миграционный учет и продление пребывания на территории России иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Следствие заявило, что участники организованной группы действовали с середины 2016 года. Пять подконтрольных им фирм, специализирующихся на организации общественного питания и строительных работах, по версии следствия, выступали как принимающая сторона: фиктивные документы на трудовую деятельность с их реквизитами позволяли мигрантам находиться в России в течение года. За оформление подозреваемые брали с иностранцев от 1,5 до 7,5 тысячи рублей – в зависимости от сложности выполнения фальсифицированных документов.

Всего в ходе следствия, по информации МВД, выявлено более тысячи фактов фальсификации документов. В числе иностранных граждан, получивших фальсифицированные документы, значатся представители Азербайджана, Армении, Грузии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Подозреваемые, как установлено, оформляли документы и приезжим из Аргентины, Китая, Ирака, Ирана, Йемена, Палестины, Сирии, Словакии, Турции и Чехии.

В ходе обысков по адресам подозреваемых, в офисном помещении и используемых ими машинах изъяты документация подконтрольных им фирм, печати различных ООО, тетради с "черной" бухгалтерией, паспорта иностранных граждан, компьютеры, ноутбуки и флеш-накопители с данными о постановке на миграционный учет.

"Трое обвиняемых признали свою вину и дали показания, изобличающие организатора преступной группы – 46-летнего уроженца Узбекистана. В отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной группы и фактов их противоправной деятельности", — отмечает МВД.