В Омске двум учителям вынесли приговор по делу о смерти школьника в лагере

НОВОСИБИРСК, 15 мая – РИА Новости. Суд в Омске приговорил к году ограничения свободы, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности двух учителей гимназии за гибель школьника в 2014 году на пришкольной площадке летнего лагеря, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Суд приговорил педагогов к наказанию в виде одного года ограничения свободы каждому, с лишением в течение одного года права заниматься педагогической деятельностью. В связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности виновные лица освобождены от отбывания наказания", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 9 июня 2014 года в Омске 12-летний учащийся 5 класса гимназии №147 находился в летнем школьном лагере с дневным пребыванием детей и под присмотром двух воспитателей: учителя биологии и учителя истории. Мальчик вместе с другими детьми на пришкольном участке убирал территорию.

"Воспитатели, допустив преступную небрежность, оставили без надлежащего присмотра несовершеннолетнего, который самовольно отлучился от группы детей, находившейся с учителями, и ушел на спортивную площадку, расположенную на территории гимназии в зоне видимости обвиняемых, где залез на дерево, а затем на расположенные на высоте около трех метров от земли трубы теплотрассы, проходящей над металлическим забором, ограждающим территорию гимназии", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что мальчик, потеряв равновесие, сорвался с труб и упал на прутья арматуры – ограждение теплотрассы. Ребенок скончался до приезда скорой помощи от полученной при падении травмы сердца. Учителей осудили по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

По мнению следствия, учителя должны были быть более внимательными, могли предвидеть и предотвратить трагедию. Обвиняемые же вину свою не признали. Решение суда пока не вступило в силу.