В МЧС рассказали о финансовых резервах регионов на случай масштабных ЧП

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Общий объем накопленных финансовых резервов в российских регионах на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в первом квартале 2018 года увеличился по сравнению с предыдущим годом почти на 40% и превысил 88 миллиардов рублей, сообщает МЧС РФ.

"В первом квартале 2018 года общий объем созданных во всех субъектах РФ резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 88,808 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем финансовых резервов субъектов увеличился на 25,168 миллиарда рублей (39,5%)", — говорится в материалах ведомства.

Самый большой резерв финансов на случай ЧС имеет Москва (60 миллиардов рублей или 67,6% от суммарного объема по стране). Далее следуют Башкирия (4,4 миллиарда рублей), Ростовская область (4,3 миллиарда рублей), Татарстан (2,3 миллиарда рублей) и Краснодарский край (1,9 миллиарда рублей). Наименьшими денежными запасами располагают Еврейская автономная область (2,95 миллиона рублей), а также Хакасия (3 миллиона рублей).

"В два и более раза увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы финансовых резервов в Карачаево-Черкесской Республике, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Кемеровской, Омской, Самарской и Ярославской областях, Еврейской АО, Ненецком АО", — отмечается в документе.

По данным МЧС РФ, в первом квартале 2018 года российские регионы израсходовали из резервных фондов на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС и оказание материальной помощи пострадавшему населению почти 3,3 миллиарда рублей.