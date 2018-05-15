На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на семь километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мая — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Во вторник рано утром по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 7,5 тысячи метров над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

По информации краевого главка МЧС, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Ключевской активизировался 25 апреля. Одиннадцатого мая на вулкане был зафиксирован пепловый выброс высотой шесть тысяч метров над уровнем моря.