Экс-директор "Гоголь-центра" пройдет медицинские обследования

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Супруга фигуранта дела "Седьмой студии", экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, госпитализированного после решения суда, сообщила, что он останется в больнице во вторник, чтобы пройти ряд обследований.

Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался перевести его из СИЗО под домашний арест. Его увезли в реанимацию кардиологического отделения. В понедельник следствие решило изменить меру пресечения находящему в больнице Малобродскому вместо заключения под стражу на подписку о невыезде, учитывая состояние его здоровья.

"Завтра ещё обследования, и, надеюсь, уже выпишут. Все нормально", — написала Татьяна Лукьянова на Facebook.

Ранее кардиохирург Малобродского Ярослав Ашихнин сообщал, у него нестабильная стенокардия — ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.