МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал правозащитникам, подписавшим обращение к президенту России Владимиру Путину по делу руководителя грозненского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, дождаться решения суда.

Пресс-служба правозащитной организации "Мемориал" сообщила в понедельник, что 60 известных россиян, среди которых различные деятели искусства и науки, журналисты и представители духовенства подписали обращение к президенту в связи делом Титиева.

"Подписантам я советую дождаться решения суда, если с ним не согласны, обжаловать в вышестоящей инстанции. Мы всегда помогали и намерены впредь оказывать содействие организациям, которые на самом деле занимаются правозащитной деятельностью", — написал Кадыров в Telegram.

Также Кадыров отметил, что проблема Титиева не имеет никакого отношения к его профессиональной деятельности. Кроме того, по его словам, в Чечне никто не радуется, что правозащитник попал под следствие, а лица, занимающиеся расследованием его дела, находятся под постоянным прессингом.

Титиев был арестован в Чечне в середине января, впоследствии Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении срока его ареста до 9 июня. Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление Следственного комитета РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Президентский СПЧ направил в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и по другим вопросам. Генпрокуратура в ответе на запрос СПЧ по поводу Титиева заявила, что нарушений в деле правозащитника не найдено. В прокуратуре уточнили, что с учетом доводов заявителя о необъективности следствия уголовное дело 2 февраля передано в СУСК по Чечне.