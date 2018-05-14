Москалькову обрадовало решение об изменении меры пресечения Малобродскому

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что очень рада решению следствия изменить меру пресечения экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому на подписку о невыезде.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие решило изменить меру пресечения находящему в больнице Малобродскому на подписку о невыезде.

"Я чрезвычайно рада такому решению. Надеюсь, что уполномоченный по правам человека тоже был услышан следственными органами, и были услышаны журналисты, которые неоднократно поднимали тему милосердия, соразмерности уголовно-процессуальных мер содеянному и ситуации с расследованием преступления в целом. Я очень рада этому событию", — заявила Москалькова журналистам.

Ранее Басманный суд Москвы повторно отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест, после чего экс-директору "Гоголь-центра" стало плохо. Его госпитализировали в кардиореанимацию в тяжелом состоянии. Как заявил РИА Новости кардиохирург Малобродского Ярослав Ашихнин, у него нестабильная стенокардия — ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда.