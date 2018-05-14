Под Белгородом житель погиб от взрыва, ударив кувалдой снаряд времен ВОВ

ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели жителя Белгородской области, который во дворе своего дома ударил кувалдой снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Елена Козырева.

Трагический инцидент произошел в поселке Прохоровка днем, 11 мая. Как информирует главное управление МЧС по Белгородской области, прибывшие взрывотехники нашли во дворе частного дома погибшего 1272 снарядов. Боеприпасы были вывезены и уничтожены на специально полигоне.

"Мужчина, 1962 года рождения, во дворе своего дома ударил кувалдой снаряд. Раздался взрыв. Кроме него никто не пострадал. Мужчина погиб", — сказала Козырева.

По ее словам, по факту происшествия начата доследственная проверка. В частности, следствие выясняет, где мужчина достал снаряды.