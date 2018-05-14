В Белгороде пчеловод изнасиловал и заковал в кандалы возлюбленную на пасеке

ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. Пожилой белгородец обвиняется в избиении своей молодой сожительницы, которую он, по данным следствия, на почве ревности изнасиловал на своей пасеке и заковал в самодельные кандалы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"По версии следствия, в ночь на 9 мая 2018 года обвиняемый, во время конфликта на почве ревности, избил свою 25-летнюю сожительницу. Затем он насильно вывез молодую женщину на своем автомобиле в лесополосу в Яковлевском районе, завел в землянку, где изнасиловал и одел на нее самодельные деревянные кандалы", — говорится в сообщении.
После этого мужчина уехал, а его пленнице удалось выбраться через крышу. О случившемся она заявила в правоохранительные органы.
По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.