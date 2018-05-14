МВД Чувашии: сын главы республики не дрался, а разнимал конфликтующих

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сын главы Чувашии Михаила Игнатьева на принимал участие в драке между подростками в Чебоксарах 7 мая, а пытался разнять участников конфликта, сообщил на совещании заместитель министра внутренних дел по Чувашской Республике Леонид Вакс.

По данным МВД по Чувашии, вечером 7 мая возле Театра оперы и балета произошел конфликт между четырьмя несовершеннолетними в возрасте от 15 до 17 лет. Как сообщалось в СМИ, к конфликту был причастен сын главы Чувашии Иван Игнатьев.

"Сообщение о конфликте поступило в органы внутренних дел от Игнатьева Ивана Михайловича 1997 года рождения. В ходе доследственной проверки предварительно установлено, что Иван Игнатьев в конфликте участия не принимал, телесные повреждения ему и с его стороны никому не наносились. По показаниям участников конфликта, Иван Игнатьев пытался их разнять. Все участники конфликта между собой знакомы, так как учатся в одном учебном заведении", — привели в пресс-службе администрации главы Чувашии слова Вакса.

Он отметил, что двое из участников конфликта получили незначительные телесные повреждения, в настоящее время проходят судебную медицинскую экспертизу. После получения результатов экспертизы будет приниматься процессуальное решение.

"Предварительная оценка говорит о том, что в течение недели решение по данному материалу будет принято", — сказал Вакс.