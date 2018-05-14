В Якутии ввели режим ЧС из-за паводков

ЯКУТСК, 14 мая — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вводится в Якутии из-за паводка, сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков.

Ранее глава Якутии Егор Борисов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территориях Амгинского, Усть-Майского и Чурапчинского районов, пострадавших от паводка. С предложением ввести в республике режим ЧС федерального уровня он обратился к Пучкову.

"Я поддерживаю ваше предложение, мы вводим федеральный уровень чрезвычайной ситуации и федеральный уровень реагирования", — сказал и. о. министра в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что в Якутии усиливается группировка сил и средств МЧС России и других структур. "Цель нашей работы — минимизация последствий паводка и оказание помощи и поддержки людям", — сказал Пучков. Он добавил, что паводковая ситуация в Якутии достаточно сложная. "Мы завершаем первый этап на юге, где вода уже начинает уходить. Группировку перебрасываем на север республики, где ожидаются третий и второй этапы развития половодья", — добавил он.

Пучков подчеркнул, что каждому пострадавшему от паводка из резервного фонда правительства РФ будет выделена материальная помощь. Также предусмотрено выделение финансовых средств для проживания пострадавших в пунктах временного размещения.

В Якутии, по данным региональных властей, от паводка пострадали 11 населенных пунктов, под угрозой наводнения находятся еще шесть-семь поселков.