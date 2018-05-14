МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россия просит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонить жалобу настоятеля московской мечети "Ярдям" шейха Махмуда Велитова, приговоренного к трем годам колонии за публичное оправдание терроризма, сообщил РИА Новости его адвокат Дагир Хасавов.

По словам адвоката, отклонить жалобу попросил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин "по основаниям неприемлемости и несовместимости с положениями Конвенции или протоколов к ней, ввиду явной необоснованности или злоупотребления правом подачи жалобы".

"Очень странная позиция, когда ЕСПЧ, изучив все представленные материалы и доводы жалобы, посчитал ее приемлемой, коммуницировал и дал самостоятельно приоритет в рассмотрении. Слова "необоснованности и злоупотребления", которыми апеллирует российская сторона спора, вполне приемлемы к состоявшимся незаконным судебным решениям в наших национальных судах, из-за чего мы и обратились за защитой религиозных свобод, свободы слова и права на беспристрастный и независимый суд в ЕСПЧ", — заявил Хасавов.

Ранее Московский окружной военный суд приговорил имама к трем годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Однако осужденный и его защита не согласились с обвинительным приговором и обжаловали его в апелляционном порядке. Позднее Верховный суд России подтвердил приговор.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Согласно заключению экспертизы, в указанной речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он являлся членом запрещенной организации. Велитов отрицает свою вину.