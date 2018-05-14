МЧС усилит группировку в Якутии для борьбы с паводком

АМГА (Якутия), 14 мая — РИА Новости. Группировка МЧС России, задействованная в борьбе с паводком в Якутии, будет усилена, сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Пучков.
"Федеральная группировка МЧС по борьбе с паводком будет усилена. Дополнительно будут переброшены в подтопленные населенные пункты пожарные автомобили и мотопомпы для откачки воды", — сказал Пучков на встрече с жителями Амгинского района Якутии, наиболее пострадавшего от паводка.
Он сообщил, что сейчас прохождение паводка ожидается и в Якутске, где организована защита особо значимых объектов.
Пучков поблагодарил жителей Якутии за мужество и грамотные действия в ЧС. "В республике произошла сложная чрезвычайная ситуация, но самое главное — это то, что не допущено гибели людей", — отметил и.о. министра.
По его словам, сейчас основная задача — это восстановление дорог и энергетики. "По поручению президента РФ будут приняты дополнительные решения об оказании помощи пострадавшим", — сообщил Пучков.