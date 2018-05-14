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Происшествия

Площадь лесных пожаров в России увеличилась в три раза

10:2814.05.2018
(обновлено: 10:33 14.05.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТушение природного лесного пожара. Архивное фотоТушение природного лесного пожара. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в 2018 году увеличилась в три раза и составила почти 952 тысячи гектаров, основная причина возгораний — человеческий фактор, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

Сотрудник пожарного расчета МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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В Забайкалье площадь лесных пожаров выросла в два с половиной раза

"По состоянию на 11 мая 2018 года с начала пожароопасного сезона возникло 2,472 тысячи лесных пожаров (в 2017 году – 3,083 тысячи), пройденная огнем площадь в лесном фонде составила 951,902 тысячи гектаров (в 2017 году – 255,059 тысячи). Только за сутки из 141 пожаров в лесном фонде на площади 88,840 тысячи гектаров было ликвидировано 88 на площади 25,281 тысячи гектаров. На тушении работало 2,632 тысячи человек, 40 воздушных судов, погибших и пострадавших нет", — сказал сенатор.

Щетинин отметил, что в связи со сложной пожароопасной обстановкой в Амурской области (семь лесных пожаров на площади 36,396 тысячи гектаров) и в Забайкальском крае (16 пожаров на площади 24,139 тысячи гектаров) объявлен режим ЧС, особый противопожарный режим введен в 34 субъектах РФ.

"Благодаря активным действиям по тушению лесных пожаров (в Амурской области задействовано 376 авиапожарных ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана") по состоянию на 11 мая площадь пожаров сократилась до 36,396 тысячи гектаров", — сообщил парламентарий.

Последствия лесных природных пожаров. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Иркутской области в воскресенье потушили два лесных пожара
Щетинин подчеркнул, что "основная причина лесных пожаров – человеческий фактор, в том числе массовые несанкционированные палы сухой травы на сопредельных территориях, неосторожное обращение населения с огнем в лесу".

Глава комитета СФ отметил, что, несмотря на положительную динамику по лесным пожарам за период с 2015 года (сокращения их количества на 18%, пройденной ими площади на 48%, средней площади обнаружения в 1,5 раза), ущерб от них только в 2017 году составил 25,2 миллиарда рублей.

Дефицит противопожарной техники

"Вопрос законодательного обеспечения пожарной безопасности в лесах находится на постоянном контроле комитета. Это проблема носит комплексный характер", — сказал сенатор. Так, в настоящее время особенно остро стоит вопрос оснащенности субъектов РФ техникой и оборудованием, необходимым для осуществления охраны лесов от пожаров и тушения лесных пожаров.

Поезд в огне: машинист снял на видео, как локомотив мчится через лесной пожар
© Ruptly
Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
"В частности, имеет место недостаточная обеспеченность пожарно-химических станций, износ техники и оборудования которых зачастую составляет свыше 80%, при этом ее количество в два раза ниже минимальной потребности", — добавил он.

По словам законодателя, основной причиной этого является отсутствие финансирования, необходимого для приобретения специализированной лесопожарной техники и оборудования, общая потребность в приобретении которой составляет свыше 26 миллиардов рублей.

По мнению Щетинина, необходимость укрепления материально-технической базы существующего парка автомобильной, лесохозяйственной и лесопожарной техники организаций лесного хозяйства должна быть учтена Минфином при подготовке проекта федерального бюджета на предстоящие три года. Также нужно усилить противопожарную пропаганду среди населения, шире использовать возможности СМИ, в том числе ведущих федеральных информагентств.

Лесной пожар у поселка Могзон в Хилокском районе Забайкальского края. 7 мая 2018
© Фото : Максим Куркин
Крупному поселку в Забайкалье угрожает природный пожар
Особое внимание, по его словам, следует уделить выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений, повлекших уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.

"Для этого необходимо усилить взаимодействие правоохранительных органов с органами, осуществляющими полномочия в области лесных отношений, приняв соответствующий правовой акт, определяющий порядок такого взаимодействия", — подчеркнул Щетинин, подчеркнув, что необходимо задействовать все правовые механизмы для решения этой задачи.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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andma70
а вот в советское время леса так не горели... Дело не в человеческом факторе а в деньгах..
10:49
14.05.2018
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Kirill Prozorovskii
andma70, а деньги, это нечеловеческий фактор значит. Жадность и хитрость, вернее, хитрож....ть.
11:29
14.05.2018
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