Площадь лесных пожаров в России увеличилась в три раза

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в 2018 году увеличилась в три раза и составила почти 952 тысячи гектаров, основная причина возгораний — человеческий фактор, сообщил журналистам в понедельник председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

"По состоянию на 11 мая 2018 года с начала пожароопасного сезона возникло 2,472 тысячи лесных пожаров (в 2017 году – 3,083 тысячи), пройденная огнем площадь в лесном фонде составила 951,902 тысячи гектаров (в 2017 году – 255,059 тысячи). Только за сутки из 141 пожаров в лесном фонде на площади 88,840 тысячи гектаров было ликвидировано 88 на площади 25,281 тысячи гектаров. На тушении работало 2,632 тысячи человек, 40 воздушных судов, погибших и пострадавших нет", — сказал сенатор.

Щетинин отметил, что в связи со сложной пожароопасной обстановкой в Амурской области (семь лесных пожаров на площади 36,396 тысячи гектаров) и в Забайкальском крае (16 пожаров на площади 24,139 тысячи гектаров) объявлен режим ЧС, особый противопожарный режим введен в 34 субъектах РФ.

"Благодаря активным действиям по тушению лесных пожаров (в Амурской области задействовано 376 авиапожарных ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана") по состоянию на 11 мая площадь пожаров сократилась до 36,396 тысячи гектаров", — сообщил парламентарий.

Щетинин подчеркнул, что "основная причина лесных пожаров – человеческий фактор, в том числе массовые несанкционированные палы сухой травы на сопредельных территориях, неосторожное обращение населения с огнем в лесу".

Глава комитета СФ отметил, что, несмотря на положительную динамику по лесным пожарам за период с 2015 года (сокращения их количества на 18%, пройденной ими площади на 48%, средней площади обнаружения в 1,5 раза), ущерб от них только в 2017 году составил 25,2 миллиарда рублей.

Дефицит противопожарной техники

"Вопрос законодательного обеспечения пожарной безопасности в лесах находится на постоянном контроле комитета. Это проблема носит комплексный характер", — сказал сенатор. Так, в настоящее время особенно остро стоит вопрос оснащенности субъектов РФ техникой и оборудованием, необходимым для осуществления охраны лесов от пожаров и тушения лесных пожаров.

"В частности, имеет место недостаточная обеспеченность пожарно-химических станций, износ техники и оборудования которых зачастую составляет свыше 80%, при этом ее количество в два раза ниже минимальной потребности", — добавил он.

По словам законодателя, основной причиной этого является отсутствие финансирования, необходимого для приобретения специализированной лесопожарной техники и оборудования, общая потребность в приобретении которой составляет свыше 26 миллиардов рублей.

По мнению Щетинина, необходимость укрепления материально-технической базы существующего парка автомобильной, лесохозяйственной и лесопожарной техники организаций лесного хозяйства должна быть учтена Минфином при подготовке проекта федерального бюджета на предстоящие три года. Также нужно усилить противопожарную пропаганду среди населения, шире использовать возможности СМИ, в том числе ведущих федеральных информагентств.

Особое внимание, по его словам, следует уделить выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений, повлекших уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.

"Для этого необходимо усилить взаимодействие правоохранительных органов с органами, осуществляющими полномочия в области лесных отношений, приняв соответствующий правовой акт, определяющий порядок такого взаимодействия", — подчеркнул Щетинин, подчеркнув, что необходимо задействовать все правовые механизмы для решения этой задачи.