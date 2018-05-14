Найдена машина подозреваемого в убийстве красноярской студентки

КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. Обнаружен автомобиль подозреваемого в убийстве 18-летней студентки колледжа, тело которой было обнаружено в лесу на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.

Ранее СК сообщил, что девушка в пятницу уехала на такси из города Минусинска домой к родителям в поселок Краснотуранск, но дома так и не появилась. В субботу в полицию обратилась мать девушки с заявлением о пропаже дочери. В воскресенье в лесу под Краснотуранском волонтеры обнаружили тело девушки. По подозрению в убийстве разыскивается водитель машины, с которым девушка поехала домой к родителям.

"В районе Краснотуранска обнаружена машина подозреваемого", — сказала собеседница агентства.

В настоящее время подозреваемого ищут полицейские из Красноярского края и Хакасии, а также волонтеры.