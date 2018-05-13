В Воронеже жителям 300 домов вернули свет после аварии

ВОРОНЕЖ, 13 мая — РИА Новости. Специалисты "Горэлектросети" устранили аварию на высоковольтной линии электропередачи, которая оставила без света жителей более чем 300 домов на 40 улицах Воронежа, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Отключение произошло около 17.30 мск в воскресенье. По данным "Воронежской горэлектросети", аварийное отключение на высоковольтной линии электропередачи оставило без света в общей сложности свыше 300 домов на 40 улицах — в основном Советского и Коминтерновского районов города. Количество потребителей, в квартирах которых погасло электричество, не уточнялось, однако, судя по масштабу, речь идет о нескольких тысячах человек.

Под отключение попали как частный сектор, так и многоэтажные жилые дома, где на верхние этажи перестала поступать и вода из-за неработающих подкачек. Восстановление электроснабжения планировалось в течение полутора-двух часов.

"Работы завершены, в 20.08 (мск) всех запитали", — сказал собеседник агентства.

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