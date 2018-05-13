Почти всех задержанных на акции в Москве отпустили из ОВД, сообщил Удальцов

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил РИА Новости, что более чем на 20 нарушителей, задержанных на митинге в центре Москвы, составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение правил проведения массовых мероприятий"), среди них пять протоколов составлены на членов движения.

"По последней информации, всех практически — около 25 человек, в итоге, всех оформили по статье 20.2 часть 5… сейчас практически всех отпустили, только по одному человеку решается вопрос по другой статье, там повторное нарушение, по-моему, собираются оставлять до суда, до утра", — сказал Удальцов РИА Новости в воскресенье.

По его словам, среди тех, на кого составлены протоколы, пять членов "Левого фронта". "Про своих я знаю. Там, в итоге, шесть человек. С одного объяснения взяли, отпустили, и пятерых по 20.2", — пояснил Удальцов.

Согласованная акция в защиту интернет-ресурсов прошла в воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова. В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что в митинге приняли участие около тысячи человек. Удальцов сообщал РИА Новости о задержании членов движения и представителей других организаций за нарушения правил проведения митинга. По его словам, полиция сочла не соответствующими тематике митинга некоторые лозунги.