Почти всех задержанных на акции в Москве отпустили из ОВД, сообщил Удальцов

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил РИА Новости, что более чем на 20 нарушителей, задержанных на митинге в центре Москвы, составлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение правил проведения массовых мероприятий"), среди них пять протоколов составлены на членов движения.
По его словам, среди тех, на кого составлены протоколы, пять членов "Левого фронта". "Про своих я знаю. Там, в итоге, шесть человек. С одного объяснения взяли, отпустили, и пятерых по 20.2", — пояснил Удальцов.
Согласованная акция в защиту интернет-ресурсов прошла в воскресенье в Москве на проспекте Академика Сахарова. В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что в митинге приняли участие около тысячи человек. Удальцов сообщал РИА Новости о задержании членов движения и представителей других организаций за нарушения правил проведения митинга. По его словам, полиция сочла не соответствующими тематике митинга некоторые лозунги.