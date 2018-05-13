В Якутии из подтопленных паводком поселков эвакуировали более 60 человек

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 13 мая — РИА Новости. Более 60 человек, в том числе почти 50 детей, эвакуированы из подтопленных паводком поселков Усть-Майского района Якутии в пункт временного размещения в районном центре Усть-Мае, сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутии).

Ранее сообщалось, что днем 13 мая в Усть-Майском районе Якутии рекой Алдан было подтоплено 280 жилых домов в населенных пунктах Эльдикан и Кюпцы. В домах проживает 636 человек. В районе объявлен режим ЧС. Наводнение угрожает еще нескольким поселкам в Чурапчинском и Таттинском районе.

В воскресенье глава Якутии Егор Борисов провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Как уточнил на совещании начальник регионального главного управления МЧС Павел Гарин, по состоянию на 18.00 часов (12.00 мск) воскресенья в Усть-Майском районе было подтоплено три населенных пункта – поселки Эльдикан, Кюпцы и Эжанцы. Это 664 дворовые территории и 289 жилых домов. Уровни воды продолжают расти.

"Из затопленных населенных пунктов в Усть-Маю эвакуировано 65 человек, в том числе 49 детей, которые размещены в пункт временного размещения в здании спортивной школы", – приводятся в сообщении слова Гарина.

По его словам, затор льда на реке Алдан, из-за которого произошло подтопление, пытались взорвать дважды. Но попытки пока не увенчались успехом. Взрывные работы будут продолжены, к месту затора направлена вторая команда со взрывчаткой.

По информации Гарина, самолетом Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии" в Усть-Майский улус доставлено около трех тонн груза, группа спасателей, продовольствие, медикаменты, палатки. Из Хабаровска на помощь вылетели 50 спасателей. Сегодня они прибыли в Нерюнгри, завтра будут переброшены в пострадавшие от паводка населенные пункты.