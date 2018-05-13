Удальцов сообщил о задержании членов "Левого фронта" на митинге в Москве

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил РИА Новости о задержании членов движения и представителей других организаций за нарушения правил проведения митинга на акции в центре Москвы.

"Полиция задержала, по-моему, порядка 25-30 человек, там представители "Левого фронта", анархисты, люди с черно-зелёными флагами. Посадили людей в автобусы и повезли, по моей информации, в ОВД Красносельский, какие-то, видимо, будут протоколы составлять за нарушение митинга", — сказал Удальцов РИА Новости в воскресенье.

Он добавил, что полиция расценила не соответствующими тематике митинга некоторые лозунги, за что и был задержан ряд людей.

"Да, сегодня митинг на проспекте Сахарова по блокировке телеграмма. Митинг согласованный и проходил нормально, однако затем полицейские стали предъявлять претензии по поводу лозунгов, которые звучали, а там были лозунги с критикой правительства… Полиция это расценила, как лозунги не соответствующее тематике митинга, хотя, на наш взгляд, все это взаимосвязано, и начала людей задерживать", — пояснил Удальцов.

Акция в защиту интернет-ресурсов была согласована мэрией Москвы на проспекте Академика Сахарова с числом участников до пяти тысяч человек. В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что в митинге принимают участие около тысячи человек.