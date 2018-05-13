Вертолеты санавиации помогут эвакуировать жителей подтопленных сел в Якутии

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 13 мая — РИА Новости. Вертолеты санавиации будут задействованы при эвакуации населения из подтопленных паводком районов Якутии, сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутии) в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Усть-Майском районе Якутии рекой Алдан подтоплено три населенных пункта – поселки Эльдикан, Кюпцы и Эжанцы. Это 664 дворовые территории и 289 жилых домов. Уровни воды продолжают расти. В районе объявлен режим ЧС. Под угрозой подтопления еще несколько поселков в Чурапчинском и Таттинском районе.

В воскресенье глава Якутии Егор Борисов провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"Что касается использования медицинских вертолетов, которые у нас есть в Якутске, мы согласовали, чтобы они использовались в целях эвакуации людей. Раньше такого не было. То есть сейчас санавиация будет участвовать в вывозе людей с подтопленных территорий. Два вертолета в резерве есть, и их можно привлечь", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.

Он отметил, что в подтопленные районы направлены мобильные госпитали. Еще один госпиталь находится в резерве. При необходимости он будет развернут в течение сорока минут. В нем предусмотрены резервный источник питания и возможность оказания стационарной помощи двадцати пациентам.

"Все медикаментозные препараты, вакцины, бактериофаги есть", — заверил министр.

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