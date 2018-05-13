Вертолеты санавиации помогут эвакуировать жителей подтопленных сел в Якутии

ХАБАРОВСК, 13 мая — РИА Новости. Вертолеты санавиации будут задействованы при эвакуации населения из подтопленных паводком районов Якутии, сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутии) в воскресенье.
В воскресенье глава Якутии Егор Борисов провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
"Что касается использования медицинских вертолетов, которые у нас есть в Якутске, мы согласовали, чтобы они использовались в целях эвакуации людей. Раньше такого не было. То есть сейчас санавиация будет участвовать в вывозе людей с подтопленных территорий. Два вертолета в резерве есть, и их можно привлечь", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.
"Все медикаментозные препараты, вакцины, бактериофаги есть", — заверил министр.
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