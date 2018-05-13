Из Хабаровска в Якутию направили еще 50 спасателей для борьбы с паводком

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 13 мая — РИА Новости. Пятьдесят спасателей в воскресенье вылетели вертолетом из Хабаровска в подтопленную паводком Якутию, это третья группа хабаровских спасателей, вылетевшая оказывать помощь в зоне ЧС в республике, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Усть-Майском районе Якутии подтоплено два населенных пункта – поселки Эльдикан и Кюпцы. В зоне подтопления находятся 280 жилых домов, в которых проживает 636 человек. В районе объявлен режим ЧС. Под угрозой подтопления еще несколько поселков в Чурапчинском и Таттинском районе. Ранее в Амгинском районе рекой было подтоплено более 170 домов, отселено более 700 человек. Сейчас уровень воды в Амге стабилизировался.

"Из Хабаровского края на вертолете Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России направлены дополнительные аэромобильные отряды спасателей. Группа из 20 человек Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и 30 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России, оснащенных необходимым снаряжением и имуществом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с собой они везут лодки, гидрокостюмы, спасательные жилеты, инструменты, платки, печи и световые башни. Спасателей доставят в село Амга, где работает оперативный штаб. Их распределят по наиболее сложным участкам и населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что 5 и 11 мая в Якутию были направлены группировки МЧС России общей численностью 45 спасателей Дальневосточного РПСО, психологи и оперативная группа регионального главка МЧС. Группировка будет находиться на территории Якутии до полной стабилизации гидрологической обстановки.