Из Хабаровска в Якутию направили еще 50 спасателей для борьбы с паводком

ХАБАРОВСК, 13 мая — РИА Новости. Пятьдесят спасателей в воскресенье вылетели вертолетом из Хабаровска в подтопленную паводком Якутию, это третья группа хабаровских спасателей, вылетевшая оказывать помощь в зоне ЧС в республике, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
"Из Хабаровского края на вертолете Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России направлены дополнительные аэромобильные отряды спасателей. Группа из 20 человек Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и 30 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России, оснащенных необходимым снаряжением и имуществом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с собой они везут лодки, гидрокостюмы, спасательные жилеты, инструменты, платки, печи и световые башни. Спасателей доставят в село Амга, где работает оперативный штаб. Их распределят по наиболее сложным участкам и населенным пунктам.
Ранее сообщалось, что 5 и 11 мая в Якутию были направлены группировки МЧС России общей численностью 45 спасателей Дальневосточного РПСО, психологи и оперативная группа регионального главка МЧС. Группировка будет находиться на территории Якутии до полной стабилизации гидрологической обстановки.