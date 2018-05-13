В Анапе депутата местного совета задержали по подозрению в убийстве

СОЧИ, 13 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата совета муниципального образования город-курорт Анапа по подозрению в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 7 мая в районе станицы Раевской.

"По версии следствия, мужчина произвел из пистолета не менее 6 выстрелов в область головы и туловища 57-летнего знакомого, после чего скрылся. Погибшего обнаружили прохожие, о чем сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего события, уточняет пресс-служба.