В Якутии паводком подтопило около 300 домов

ХАБАРОВСК, 13 мая — РИА Новости. Река Алдан в Якутии, где сейчас ледоход, подтопила два села в Усть-Майском районе республики, в зоне подтопления оказались 280 жилых домов, в районе введен режим ЧС, сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутии).

Ранее сообщалось, что в Амгинском районе Якутии из-за паводка введен режим ЧС. В пятницу в четырех селах было подтоплено 256 дворовых территорий, 171 жилой дом. Заблаговременно отселено 734 человека, в том числе около 300 детей.

Отмечается, что сейчас активная фаза ледохода проходит на территории Томпонского и Усть-Майского районов. Протяженность ледохода составляет 476 километров, за сутки лед продвинулся 323 километра.

"В Усть-Майском районе подтоплено два населенных пункта – поселки Эльдикан и Кюпцы. В зоне подтопления 649 дворовых территорий, в том числе 280 жилых домов, в которых проживает 636 человек. Заблаговременно были отселены 17 человек в пункт временного размещения на базе Эльдиканской средней школы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье в Усть-Майский район самолетом отправлен передвижной госпиталь, палатки, дизель-генераторы, печи, кровати и все необходимое для эвакуационных пунктов. Минздрав Якутии направил туда бригаду специалистов Центра медицины катастроф республики: хирурга, анестезиолога-реаниматолога, фельдшера и инфекциониста.

Отмечается также, что в воскресенье в связи с повышением уровня воды в реке Амга в Чурапчинском районе Якутии объявлен режим ЧС.

"Вода в реке Амга прибывает на территории Чурапчинского района. Существует угроза подтопления двух населенных пунктов – Мырыла и Мындагай, где расположено 19 жилых домов и проживает 90 человек. Также ожидается подтопление трех населенных пунктов в Таттинском районе – Дайа-Амгата, Харбалах и Чимнайы, где располагается 117 жилых домов, (проживают) 416 человек", — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в Амгинском районе, где в пятницу было подтоплено более 170 домов, ситуация улучшается, от воды освободились все дворовые территории и дома. Уровень воды в реке составляет 833сантиметров, при критической отметке в 925 сантиметров.

По данным правительства региона, за паводковой обстановкой в Якутии наблюдают 27 оперативных групп в составе 134 человек. В том числе, прибывшее подкрепление МЧС России из Хабаровского края – это две опергруппы в составе 28 человек и пяти единиц техники.