Прокуратура начала проверку инцидента на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 13 мая — РИА Новости. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли (так называемая "угольная" прокуратура) начала проверку по факту инцидента на шахте "Грамотеинская" в городе Белово, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.
"Пострадавших нет, но по данному факту организована и уже начата проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда", — сказала собеседница агентства.
По последней информации "угольной" прокуратуры, все 59 работников предприятия, находившихся в тот момент под землей, самостоятельно вышли на поверхность.
Производственная мощность "Грамотеинской" составляет 2,5 миллиона тонн энергетического угля в год. По состоянию на конец 2017 года, актив контролировали структуры бизнесмена Александра Щукина.