Прокуратура начала проверку инцидента на шахте "Грамотеинская" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 13 мая — РИА Новости. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли (так называемая "угольная" прокуратура) начала проверку по факту инцидента на шахте "Грамотеинская" в городе Белово, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

По данным администрации Кузбасса, в 15.36 (11.36 мск) в оперативные службы поступил сигнал о задымлении в демонтажной камере шахты "Грамотеинская", где работали 59 человек. Никто не пострадал. На предприятие прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО), бригада медиков, оперативные подразделения МЧС.

"Пострадавших нет, но по данному факту организована и уже начата проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда", — сказала собеседница агентства.

По последней информации "угольной" прокуратуры, все 59 работников предприятия, находившихся в тот момент под землей, самостоятельно вышли на поверхность.

Шахта "Грамотеинская" — одна из старейших в Кузбассе, начала работу в 1939 году в составе треста "Новосибуголь" под названием "Грамотеинское шахтоуправление". Предприятие добывает подземным способом коксующийся и бурый уголь. На шахте трудится 910 человек.

Производственная мощность "Грамотеинской" составляет 2,5 миллиона тонн энергетического угля в год. По состоянию на конец 2017 года, актив контролировали структуры бизнесмена Александра Щукина.