Хакасские полицейские подключатся к поискам убийцы красноярской студентки

КРАСНОЯРСК, 13 мая — РИА Новости. Полицейские из нескольких районов южных территорий Красноярского края ищут убийцу восемнадцатилетней студентки колледжа, к поискам подключатся их коллеги из Хакасии, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

Ранее СК сообщил, что девушка в пятницу уехала из города Минусинска домой к родителям в поселок Краснотуранск, но дома так и не появилась. В субботу в полицию обратилась мать девушки с заявлением о пропаже дочери. В воскресенье в лесу под Краснотуранском волонтеры обнаружили тело девушки. По подозрению в убийстве разыскивается водитель машины, с которым девушка поехала домой к родителям.

"В настоящее время на поимку подозреваемого ориентирован весь личный состав МО МВД России "Краснотуранский", наружные наряды ППСП и ГИБДД Минусинского, Курагинского районов. Ориентировка на подозреваемого передана в МВД по Хакасии", — сказала собеседница агентства.