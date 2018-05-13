МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Свыше 150 человек эвакуировали в воскресенье днем из торгового центра "Времена года" на западе Москвы после возгорания на веранде ресторана на четвертом этаже здания, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Он уточнил, что общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.
ТЦ "Времена года" загорелся в Москве на Кутузовском проспекте. До прибытия пожарных сотрудники попытались потушить огонь водой из ведер. Людей из ТЦ эвакуировали. pic.twitter.com/n38Hwu4vZC— Телеканал 360° (@360tv) 13 мая 2018 г.