Из-за пожара в ТЦ "Времена года" в Москве эвакуировали более 150 человек

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Свыше 150 человек эвакуировали в воскресенье днем из торгового центра "Времена года" на западе Москвы после возгорания на веранде ресторана на четвертом этаже здания, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"После возгорания деревянных конструкций веранды ресторана на четвертом этаже четырехэтажного здания торгового центра по адресу: Кутузовский проспект, дом 48, были эвакуированы более 150 человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет.