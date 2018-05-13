Спасатели потушили возгорание на крыше ТЦ "Времена года" в Москве

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание на крыше торгового центра "Времена года" на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Выезжали по заявке о задымлении в административном здании по адресу Кутузовский проспект, 48. На крыше административного здания наблюдалось незначительное задымление. Незначительное загорание строительных конструкций ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало", — сказал собеседник агентства.

Ранее в социальной сети Twitter распространилось видео, на котором виден дым на крыше ТЦ "Времена года".