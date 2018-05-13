Спасатели потушили возгорание на крыше ТЦ "Времена года" в Москве

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание на крыше торгового центра "Времена года" на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее в социальной сети Twitter распространилось видео, на котором виден дым на крыше ТЦ "Времена года".
ТЦ "Времена года" загорелся в Москве на Кутузовском проспекте. До прибытия пожарных сотрудники попытались потушить огонь водой из ведер. Людей из ТЦ эвакуировали. pic.twitter.com/n38Hwu4vZC— Телеканал 360° (@360tv) 13 мая 2018 г.