Пропавшая в Красноярском крае студентка колледжа найдена убитой в лесу

КРАСНОЯРСК, 13 мая — РИА Новости. Восемнадцатилетняя студентка колледжа, которая 11 мая выехала на такси из города Минусинска домой к родителям в поселок Краснотуранск, найдена убитой в лесу на юге Красноярского края, сообщает в воскресенье ГСУСК региона.

По данным СК, сообщение об исчезновении девушки поступило в субботу.

"Тринадцатого мая 2018 года в дневное время в ходе поисковых мероприятий в лесном урочище Пущий лог недалеко от поселка Краснотуранск волонтерами было обнаружено тело девушки с признаками криминальной смерти. В настоящее время разыскивается водитель автомобиля Hyundai Solaris 1970 г.р., с которым девушка выехала из Минусинска", — говорится в сообщении.

Следствие располагает информацией о том, что таксист был ранее судим и отбывал длительный срок за убийство.

По данным источника в правоохранительных органах, у тела девушки нет кистей рук.