На Урале задержали чиновника по подозрению в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая — РИА Новости. В Свердловской области задержан глава Южного управленческого округа Михаил Астахов, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Астахов был задержан 12 мая по подозрению в получении взятки, сообщил источник. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе регионального управления СК РФ подтвердили задержание жителя Каменск-Уральского и отметили, что ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

"По версии следствия, в 2014 году обвиняемый лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере за способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам", — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас по ходатайству следствия обвиняемый заключен под домашний арест.

В департаменте информационной политики губернатора РИА Новости сообщили, что "губернатор был оперативно проинформирован о следственных действиях в отношении Астахова".