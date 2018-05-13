Пострадавшие в ДТП в Крыму дети находятся в реанимации

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Состояние двух детей возрастом 1,7 и 3 года, пострадавших в субботу в ДТП с участием трех автомобилей в Сакском районе Крыма тяжелое, они госпитализированы в реанимационное отделение Евпаторийской городской больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского минздрава.

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Крыму (район села Молочное, Сакский район), сообщили в субботу в пресс-службе ГУМВД по региону. В минздраве региона отмечают, что госпитализировано пять человек — двое взрослых и три ребенка.

"Состояние двух детей — возрастом 1,7 лет и три года — тяжелое, они находятся в реанимации Евпаторийской городской больницы. Еще один ребенок 10 лет находится в травматологическом отделении больницы", — сообщили в пресс-службе.

В травматологическом отделении той же больницы находятся и двое пострадавших в аварии взрослых, всем оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в ведомстве.

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