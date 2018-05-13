СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в ЯНАО

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после гибели четырех мужчин при пожаре в административном здании в городе Муравленко (ЯНАО), сообщается на сайте регионального ведомства.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли, один госпитализирован в результате пожара в административном помещении в городе Муравленко (ЯНАО).

"Следственными органами СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин при тушении пожара, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Кроме этого, устанавливаются очевидцы пожара, расследование уголовного дела продолжается.