В Якутии маленькая девочка погибла, упав в стиральную машину

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Малолетняя девочка в селе Сунтар в Якутии погибла, утонув в стиральной машине с водой, следователи проводят проверку, сообщается на сайте регионального СК.
По данным следствия, вечером 11 мая мать девочки во время стирки белья покинула помещение, оставив дочь одну. Вернувшись, женщина обнаружила тело ребенка без признаков жизни в баке стиральной машины.
Как сообщается, в рамках проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по ее результатам будет принято решение.