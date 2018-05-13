В Якутии маленькая девочка погибла, упав в стиральную машину

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Малолетняя девочка в селе Сунтар в Якутии погибла, утонув в стиральной машине с водой, следователи проводят проверку, сообщается на сайте регионального СК.

"11 мая 2018 года в следственные органы поступило сообщение о гибели полуторагодовалой девочки в результате падения в заполненную водой емкость стиральной машины с вертикальной загрузкой марки "Фея" в селе Сунтар", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 11 мая мать девочки во время стирки белья покинула помещение, оставив дочь одну. Вернувшись, женщина обнаружила тело ребенка без признаков жизни в баке стиральной машины.

Как сообщается, в рамках проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по ее результатам будет принято решение.