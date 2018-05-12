Мужчина, ранивший из пистолета двух жителей Владикавказа, найден мертвым

ПЯТИГОРСК, 12 мая — РИА Новости. Полицейские в Северной Осетии нашли на кладбище тело мужчины с признаками самоубийства, который, по предварительным данным, накануне ранил из пистолета двух жителей Владикавказа, сообщает МВД по республике.
По данным полиции, подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления. "Пострадавшие госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь", — добавили в МВД.
Как сообщили в ведомстве, в субботу вечером в дежурную часть МВД по Северной Осетии поступил сигнал о том, что на одном из кладбищ Владикавказа обнаружено тело молодого человека с признаками самоубийства.
"По предварительным данным, погибший — гражданин, устроивший стрельбу у спортивного комплекса. В настоящее время уточняется его личность и все обстоятельства произошедшего", — отметили в полиции.