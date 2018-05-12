Мужчина, ранивший из пистолета двух жителей Владикавказа, найден мертвым

ПЯТИГОРСК, 12 мая — РИА Новости. Полицейские в Северной Осетии нашли на кладбище тело мужчины с признаками самоубийства, который, по предварительным данным, накануне ранил из пистолета двух жителей Владикавказа, сообщает МВД по республике.

"По предварительным данным, накануне у спортивного комплекса во Владикавказе на почве внезапно возникших неприязненных отношений 25-летний подозреваемый причинил огнестрельные ранения в бедро двум местным жителям из боевого пистолета неустановленного образца", — говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления. "Пострадавшие госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь", — добавили в МВД.

Как сообщили в ведомстве, в субботу вечером в дежурную часть МВД по Северной Осетии поступил сигнал о том, что на одном из кладбищ Владикавказа обнаружено тело молодого человека с признаками самоубийства.

"По предварительным данным, погибший — гражданин, устроивший стрельбу у спортивного комплекса. В настоящее время уточняется его личность и все обстоятельства произошедшего", — отметили в полиции.