Состояние раненного в Подмосковье водителя мусоровоза удовлетворительное

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Водитель мусоровоза, раненый в руку в подмосковном Волоколамске, не нуждается в госпитализации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе, возле поворота на станцию "Матренино", со стороны лесополосы неизвестный из неустановленного оружия выстрелил в сторону грузового автомобиля. Водитель получил ранение руки. Полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Водитель мусоровоза был доставлен бригадой скорой помощи в Волоколамскую ЦРБ с ранением в плечо и предплечье из травматического оружия. Пострадавшему произведена первичная хирургическая обработка раны, рентгенологическое исследование. Состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждался",- говорится в сообщении.