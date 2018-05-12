Состояние раненного в Подмосковье водителя мусоровоза удовлетворительное

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Водитель мусоровоза, раненый в руку в подмосковном Волоколамске, не нуждается в госпитализации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Водитель мусоровоза был доставлен бригадой скорой помощи в Волоколамскую ЦРБ с ранением в плечо и предплечье из травматического оружия. Пострадавшему произведена первичная хирургическая обработка раны, рентгенологическое исследование. Состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждался",- говорится в сообщении.