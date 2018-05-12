В Ставрополе бетономешалка упала на "Ниву", два человека погибли

ПЯТИГОРСК, 12 мая — РИА Новости. Бетономешалка в Ставрополе перевернулась и упала на автомобиль "Нива", находившиеся в нем мужчина и женщина погибли, сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительной версии, в субботу водитель двигавшейся с уклона бетономешалки "Камаз" выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. От удара грузовик перевернулся и упал на стоявшую рядом автомашину "Нива", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что полученных травм на месте погибли водитель и пассажир "Нивы" — мужчина и женщина. "С травмами в больницу доставлен пассажир грузового автомобиля. Водитель "Камаза" не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС", — добавили в УГИБДД.