В Подмосковье неизвестный ранил водителя грузовика

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Водитель грузовика был ранен в руку неизвестным мужчиной на Волоколамском шоссе, возле поворота на станцию Матренино в Подмосковье, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

"На Волоколамском шоссе, возле поворота на станцию Матренино, со стороны лесополосы неизвестный из неустановленного оружия произвёл выстрел в сторону грузового автомобиля. Водитель получил ранение руки", — говорится в сообщении.

Добавляется, что полицейские проводят мероприятия по розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.