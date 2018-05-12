Департамент транспорта Москвы заподозрил экс-чиновника в вымогательстве

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы обратился в правоохранительные органы в связи с действиями бывшего заместителя начальника управления дептранса Александра Табенкина, который подозревается в вымогательстве взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что бывший замначальника управления департамента транспорта Москвы Александр Табенкин был арестован 9 мая по подозрению в вымогательстве "откатов" у владельца ООО "МБГ — Стройинжиниринг", заключившей госконтракт на уборку улиц и установку дорожных знаков. По версии издания, Табенкин предложил помочь с "беспрепятственным подписанием актов приемки-сдачи работ по госконтрактам" и запросил за это 3,55 миллиона рублей — 10% от сумм договоров. Действия Табенкина в ГСУ СКР по Москве квалифицировали как покушение на мошенничество в особо крупном размере, пишет "Коммерсант".

"Он уже не работает. Мы сами обратились по этому вопросу в правоохранительные органы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.