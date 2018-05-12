В районе взрыва телебашни в Екатеринбурге пострадали несколько автомобилей

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР

Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Взрывные работы, проведенные на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге, нанесли повреждения припаркованным во дворе соседнего жилого комплекса автомобилям, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

По информации уральского информагентства Ura.ru , утром в субботу на месте телебашни, взорванной в середине марта, вновь проводились взрывные работы. Сообщалось, что несколько камней разбили лобовые стекла автомобилей, припаркованных во дворе ЖК "Артек". Среди местных жителей пострадавших нет.

В пресс-службе УГМК, организатора демонтажа башни, подтвердили РИА Новости факт случившегося. "Руководство АО "Ледовая арена" подтверждает факт этого в высшей степени неприятного инцидента, который произошел сегодня утром, и гарантирует полное возмещение ущерба владельцу пострадавшего транспортного средства", – сообщила РИА Новости Пелевина.

Какие именно работы проводились на месте снесенной телебашни, собеседница агентства уточнять отказалась.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. В итоге недостроенную башню высотой почти 220 метров было решено взорвать. При взрыве 24 марта нынешнего года обрушилась ее основная, верхняя часть. Основание башни демонтировали 1 апреля.