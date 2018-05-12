В Нижнем Тагиле погиб шахтер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью работника на шахте "Евсютинская" в Нижнем Тагиле, сообщает в субботу надзорное ведомство Свердловской области.

По предварительной информации, утром в субботу на шахте "Евсютинская" ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" трое работников закладывали взрывпакеты. Двое работников вернулись, а один из работников остался. Впоследствии мастер обнаружил, что вернулись не все работники, спустился и на 240-м горизонте обнаружил тело сотрудника. Погибший – машинист скреперной лебедки с правом ведения взрывных работ, 1987 года рождения, работал на предприятии с 2011 года.

При осмотре врач пояснил, что тело имеет характерные признаки взрывного травмирования. Однако работники характерных звуков взрыва не слышали, отмечает прокуратура.

"Прокуратура в ходе проверки выясняет обстоятельства гибели работника шахты. В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ. Запрошена документация с целью установления лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина гибели работника шахты. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.