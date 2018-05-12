Спасатели из Хабаровска начали борьбу с паводком в Якутии

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. МЧС РФ усилило в Якутии группировку спасателей по борьбе с последствиями паводка, сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня для усиления группировки из Хабаровска прибыли дополнительные силы МЧС РФ для ликвидации последствий паводка на территории Якутии. В состав группировки вошли 20 спасателей Дальневосточного поисково-спасательного отряда, психологи Центра экстренной психологической помощи и оперативная группа Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю", — сказали в МЧС.

Спасатели привезли с собой плавсредства, аварийно-спасательные инструменты, гидрокостюмы и световые башни для работы ночью. Дополнительные силы будут находиться в Якутии до стабилизации обстановки.

По данным МЧС, в наиболее пострадавшем от паводка Амгинском районе освободились от воды 63 дворовые территории, 46 жилых домов, в которых проживают 127 человек. Подтопленными остаются 237 дворовых территорий, 150 жилых домов, в которых проживают 395 человек.

"Проводится постоянный контроль и мониторинг складывающейся гидрометеорологической обстановки. Всего к работам привлечена группировка сил и средств в количестве 476 человек и 91 единицы техники, в том числе 29 плавсредств", — отметили в МЧС.