Спасатели из Хабаровска начали борьбу с паводком в Якутии

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. МЧС РФ усилило в Якутии группировку спасателей по борьбе с последствиями паводка, сообщили в пресс-службе министерства.
Спасатели привезли с собой плавсредства, аварийно-спасательные инструменты, гидрокостюмы и световые башни для работы ночью. Дополнительные силы будут находиться в Якутии до стабилизации обстановки.
По данным МЧС, в наиболее пострадавшем от паводка Амгинском районе освободились от воды 63 дворовые территории, 46 жилых домов, в которых проживают 127 человек. Подтопленными остаются 237 дворовых территорий, 150 жилых домов, в которых проживают 395 человек.
"Проводится постоянный контроль и мониторинг складывающейся гидрометеорологической обстановки. Всего к работам привлечена группировка сил и средств в количестве 476 человек и 91 единицы техники, в том числе 29 плавсредств", — отметили в МЧС.