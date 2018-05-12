БРЯНСК, 12 мая – РИА Новости. Суд в Брянске рассмотрит дело об убийстве трех криминальных авторитетов, которые были застрелены 15 лет назад, сообщает Генпрокуратура РФ.

Советский районный суд Брянска рассмотрит дело в отношении одного из членов преступной группировки, действовавшей в 2002-2009 годах на территории региона, пояснили в ведомстве. Он обвиняется в убийстве более двух лиц общеопасным способом организованной группой по найму и незаконном хранении оружия, совершенном организованной группой, отмечает надзорный орган.

"По версии следствия, обвиняемый и его сообщник в ночь на 22 апреля 2003 года, действуя по найму, расстреляли из автомата и пистолета троих брянских "криминальных авторитетов", убив их. Еще одному человеку был причинен легкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела в отношении остальных членов организованной преступной группы продолжается, добавили в Генпрокуратуре.