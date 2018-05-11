СПЧ попросит наказать виновных по итогам несанкционированной акции 5 мая

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) намерен обратиться к правоохранителям, чтобы лица, нападавшие на участников несанкционированной акции, прошедшей 5 мая в Москве, были выявлены и понесли заслуженное наказание, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

В пятницу в Совете состоялось совместное заседание трех постоянных комиссий СПЧ: по научно-правовой экспертизе, по гражданскому участию в правовой реформе и по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами.

"Кроме того, мы обсудили события 5 мая на Пушкинской площади и единодушно пришли к выводу, что оставлять без внимания эту историю нельзя; необходимо собрать все материалы, чтобы всесторонне изучить эти обстоятельства и обратиться к правоохранительным органам, чтобы те лица, которые, не будучи представителями правоохранительных органов, совершали акты насилия в отношении участников этой несанкционированной манифестации, были выявлены и понесли заслуженное наказание", — сказал Федотов журналистам по итогам заседания.

Ранее глава совета сообщил РИА Новости, что СПЧ запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности Москвы подробную информацию об акциях, чтобы понять, кто именно нападал на митингующих в столице. В частности, в день акции ряд СМИ опубликовали фотографии с мест митинга, на которых люди в казачьей форме применяли силу к митингующим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого журналисты спросили, как в Кремле относятся к действиям людей в казачьей форме на несанкционированном митинге оппозиции в Москве, переадресовал этот вопрос правоохранительным органам.

На этой неделе журналист Максим Шевченко сообщил о прекращении своего членства в СПЧ после протестных акций 5 мая, на которых, по его словам, протестующих избивали "полувоенные формирования", а СПЧ на это никак, по его мнению, не отреагировал.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.

ГУМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального. Позже после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.