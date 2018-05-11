СПЧ попросит наказать виновных по итогам несанкционированной акции 5 мая

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) намерен обратиться к правоохранителям, чтобы лица, нападавшие на участников несанкционированной акции, прошедшей 5 мая в Москве, были выявлены и понесли заслуженное наказание, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
"Кроме того, мы обсудили события 5 мая на Пушкинской площади и единодушно пришли к выводу, что оставлять без внимания эту историю нельзя; необходимо собрать все материалы, чтобы всесторонне изучить эти обстоятельства и обратиться к правоохранительным органам, чтобы те лица, которые, не будучи представителями правоохранительных органов, совершали акты насилия в отношении участников этой несанкционированной манифестации, были выявлены и понесли заслуженное наказание", — сказал Федотов журналистам по итогам заседания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого журналисты спросили, как в Кремле относятся к действиям людей в казачьей форме на несанкционированном митинге оппозиции в Москве, переадресовал этот вопрос правоохранительным органам.
На этой неделе журналист Максим Шевченко сообщил о прекращении своего членства в СПЧ после протестных акций 5 мая, на которых, по его словам, протестующих избивали "полувоенные формирования", а СПЧ на это никак, по его мнению, не отреагировал.
ГУМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального. Позже после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.