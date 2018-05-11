Казахстан попросил Россию расследовать дело бизнесмена Максакова

АСТАНА, 11 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана направила в РФ материалы уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина РФ Максима Максакова, сына народной артистки России Людмилы Максаковой и брата экс-депутата Госдумы Марии Максаковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры.

Казахстанские правоохранители просят своих коллег провести расследование преступлений, в причастности к которым подозревают Максакова: в совершении преступлений по статьям "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград" и "мошенничество в крупном размере". По данным СМИ, Максаков был осужден в России за хищения в 2016 году.

В Генпрокуратуре Казахстана проинформировали, что в соответствии с конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, если лицо является гражданином запрашиваемой договаривающейся стороны, то оно не подлежит выдаче.

"Поскольку Максаков М. является гражданином России, генеральной прокуратурой Республики Казахстан запрос российской стороне о его выдаче не направлялся. В январе текущего года, руководствуясь частью 1 статьи 72 вышеуказанной Конвенции, нами направлены материалы уголовного дела в отношении указанного лица в генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством продолжить уголовное преследование на территории России за преступления, совершенные в Казахстане", — сообщили в Генпрокуратуре.