СК настаивает на домашнем аресте Малобродского из-за состояния его здоровья

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следствие настаивает на избрании в отношении фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста вместо заключения под стражу, учитывая состояние его здоровья, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствие не видит препятствий для изменения меры пресечения на домашний арест Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа"… Учитывая состояние здоровья обвиняемого, следствие продолжит настаивать на избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказала представитель СК.

В четверг Басманный суд Москвы повторно отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест, после чего экс-директору "Гоголь-центра" стало плохо. Его госпитализировали в кардиореанимацию в тяжелом состоянии.

Как отметила Петренко, соответствующее ходатайство было направлено в Басманный суд Москвы. Однако в ходе судебного заседания прокуратура не поддержала позицию следствия, посчитав, что обвиняемого необходимо оставить под стражей. По словам представителя СК, такая позиция надзорного ведомства не соответствует разумной практике избрания меры пресечения.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.