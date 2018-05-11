На Ямале девятилетний ребенок катался по улицам на угнанном автомобиле

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мая — РИА Новости. УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит проверку по факту инцидента в Ноябрьске, где 9-летний ребенок катался по улицам города на угнанном автомобиле, говорится в сообщении ведомства.

По данным УМВД, в дежурную часть ГИБДД о несовершеннолетнем, который находится за рулем автомобиля "ВАЗ", в четверг сообщил местный житель.

"Полицейские выяснили, что ребенок 2008 года рождения путем свободного доступа воспользовался тем, что автомобиль был открыт и в замке зажигания находились ключи, проник в автомобиль и катался в поселке УТДС. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

В окружном управлении МВД добавили, что причиной подобных происшествий зачастую становятся человеческий фактор и халатное отношение к собственному имуществу.