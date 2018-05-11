В новокузнецкой больнице объяснили случай с проползшей по зданию пациенткой

КЕМЕРОВО, 11 мая — РИА Новости. Пациентка, которая не смогла проехать на инвалидной коляске по Новокузнецкой городской клинической больнице №22, получила необходимую консультацию и не имеет претензий, от предложенных костылей она отказалась, сообщил РИА Новости в пятницу представитель больницы.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что женщина с ограниченными возможностями здоровья не смогла попасть в поликлинику, у входа в которую не было пандусов. Женщине пришлось оставить коляску на крыльце и передвигаться ползком по всему зданию, сообщало интернет-издание NKLife.

В самой больнице РИА Новости пояснили, что данная пациентка прикреплена к другой медицинской организации — городской больнице №16. В поликлинику №1 новокузнецкой больницы №22 она обратилась впервые седьмого мая, чтобы получить информацию о приеме врача-специалиста.

"В поликлинике №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №22 на крыльце входного узла установлен пандус. В коридоре поликлиники имеются перепады высот с лестницами. Для оборудования данных перепадов специализированными пандусами необходимо соблюдать определенные требования по углу наклона скатов, для чего полностью отсутствует техническая возможность; в противном случае пандусы займут основное пространство коридора поликлиники", — сказал собеседник агентства.

По его словам, прикрепленные к поликлинике пациенты с ограниченными возможностями здоровья пользуются помощью сотрудников для передвижения, либо осматриваются участковым терапевтом на дому. Также имеется возможность ведения стационара на дому, отметили в больнице.

Как рассказали в медучреждении, в поликлинику женщина обратилась для оформления документов в Бюро медико-социальной экспертизы для получения инвалидности по общему заболеванию.

"Она была осмотрена врачом травматологом. Проведено рентгенологическое исследование стопы. Для передвижения по поликлинике пациентке были предложены костыли, однако от данного вида помощи пациентка отказалась, мотивируя отказ тем, что на костылях ходить тяжело: появляются кровоподтеки в подмышечных областях, и она уже привыкла к коляске", — сказали в больнице.

После этого с пациенткой по телефону связался главный врач ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская клиническая больница №22" Максим Шадрин. "Претензий к медицинскому учреждению она не имеет", — заверили в медицинской организации, добавив, что паспорт доступности учреждения находится в стадии согласования.