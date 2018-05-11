В ЕАО сняли карантин в психинтернате, где умерли несколько пациентов

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Режим карантина снят в Биробиджанском психоневрологическом интернате, несколько пациентов которого умерли от пневмонии, сообщается на сайте правительства Еврейской автономной области.

По данным правительства ЕАО, с 19 марта по 5 мая в областной больнице от пневмонии скончались 10 пациентов психоневрологического интерната. Только в трех случаях подтвердился диагноз "грипп".

"С сегодняшнего дня в социальном учреждении снят режим карантина, однако сохранены профилактические мероприятия. Инкубационный период с момента выявления последнего заболевшего пневмонией прошел. Новых случаев не выявлено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за полтора месяца медицинскую помощь оказали 160 пациентам интерната, 131 человек проходил лечение в инфекционной больнице, туда доставляли при первых же проявлениях ОРВИ. Остальных лечили в областной больнице.

"В ближайшее время между Биробиджанским психоневрологическим интернатом и областной больницей будет подписано соглашение о взаимодействии. Все подопечные будут своевременно вакцинированы. При первых признаках заболевания их будут доставлять в лечебные учреждения", — сообщается на сайте.

Ранее сообщалось, что по результатам прокурорской проверки в ЕАО после смерти пациентов следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность".