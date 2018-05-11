В Новой Москве школьница умерла на уроке физкультуры

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница умерла на уроке физкультуры в школе в Новой Москве, следователи устанавливают детали произошедшего, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Трагедия произошла в школе №2083.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка на уроке физкультуры", — сообщила она.

По предварительным данным, в школе в Новой Москвы на уроке физкультуры ученице 2002 года рождения стало плохо: она потеряла сознание и впоследствии скончалась. Отмечается, что учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую помощь.

"Врачи скорой помощи, прибывшей на место трагичного случая, констатировали смерть школьницы. Медицинские причины, которые привели к трагедии, нам пока неизвестны", — сообщил РИА Новости куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Павел Карпов.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователям предстоит установить обстоятельства случившегося, опрашиваются должностные лица школы, а также одноклассники погибшей.

Администрация школы выразила глубокие соболезнования семье девочки.