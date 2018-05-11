МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств против Анастасии Пестриковой — гражданской жены скандально известного полковника Дмитрия Захарченко.

Об этом стало известно во время заседания, где рассматривается иск девушки о взыскании с государства трех миллионов рублей за незаконное уголовное преследование (ранее СК заподозрил ее в хищении, но потом снял обвинения). Представитель Минфина, ответчика по этому иску, попросил приобщить к делу постановление о новом уголовном деле.

Адвокат Пестриковой Валерия Тунникова также отказалась от комментариев, поскольку о возбуждении дела сама узнала лишь сегодня.

Судья Герман Бугынин приобщил документ о возбуждении дела. Также по просьбе представителя Минфина он привлек к гражданскому иску девушки Генпрокуратуру в качестве третьего лица, поскольку именно надзорное ведомство прекращало прошлое уголовное преследование в отношении Пестриковой.

Дело Пестриковой

В конце сентября прошлого года Пестрикову задержали в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр за своим ребенком, где тот находился с друзьями семьи.

Задержание оформили в рамках дела о мошенничестве — СК заподозрил ее в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой Лилии Горшковой. Пестрикова провела 48 часов в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве.

Следствие утверждало, что источник средств — полковник Захарченко. Эти деньги ранее арестовали в рамках уголовного дела против экс-полицейского на счетах ВТБ 24, открытых на имя Горшковой.

Впоследствии Валерия Тунникова сообщила РИА Новости, что дело Пестриковой закрыли за отсутствием состава преступления. Теперь девушка пытается взыскать с государства моральный и имущественный вред (расходы на адвокатов).

Захарченко обвиняют в том, что он предупредил руководство "Нота-банка" о предстоящих обысках, и в двух эпизодах получения взятки. Расследование по этим пунктам завершено, подсудимый знакомится с материалами дела. В декабре суд изъял в доход государства имущество бывшего борца с коррупцией и его семьи на многие миллиарды рублей.