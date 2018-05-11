ЧИТА, 11 мая — РИА Новости. Бывший ученик, два года назад окончивший 9 классов, напал с ножом на директора школы в селе Новоберёзовское Забайкальского края, пострадавший находится в реанимации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации УМВД края, сообщение о том, что госпитализирован мужчина с несколькими ножевыми ранениями, поступило в ночь на 8 мая. Были предприняты меры по установлению личности и задержанию подозреваемого — им оказался 18-летний житель этого же села.

По данным заместителя главы села, нападавший окончил 9 классов сельской школы два года назад, воспитывался в неблагополучной семье. До этого случая никаких подобных инцидентов не происходило.

"Он пришел к нему домой ночью, тот вышел с фонариком, открыл калитку, тогда этот парень на него напал", — уточнила заместитель главы села.

В пресс-службе следственного управления края РИА Новости сообщили, что по факту нападения 18-летнего молодого человека на 54-летнего мужчину возбуждено уголовное дело.

Село Новоберёзовское расположено на северо-востоке Шилкинского района Забайкалья, в нём, на 1 января 2018 года, проживало 411 человек.