ЧИТА, 11 мая — РИА Новости. Бывший ученик, два года назад окончивший 9 классов, напал с ножом на директора школы в селе Новоберёзовское Забайкальского края, пострадавший находится в реанимации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным заместителя главы села, нападавший окончил 9 классов сельской школы два года назад, воспитывался в неблагополучной семье. До этого случая никаких подобных инцидентов не происходило.
"Он пришел к нему домой ночью, тот вышел с фонариком, открыл калитку, тогда этот парень на него напал", — уточнила заместитель главы села.
В пресс-службе следственного управления края РИА Новости сообщили, что по факту нападения 18-летнего молодого человека на 54-летнего мужчину возбуждено уголовное дело.
Село Новоберёзовское расположено на северо-востоке Шилкинского района Забайкалья, в нём, на 1 января 2018 года, проживало 411 человек.